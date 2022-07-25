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2022-07-25
Українські десантники із ПЗРК " Ігла" збили бойовий вертоліт РФ Ка - 52
Його вартість становить понад 16 мільйонів доларів США, інформує
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Українські десантники із ПЗРК " Ігла" " збили російський бойовий вертоліт Ка - 52, інформує пресслужба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.
"Українське сафарі триває!!! Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", - наголосили військові.
Анна Конюченко, ZN.ua