Українські десантники із ПЗРК " Ігла" збили бойовий вертоліт РФ Ка - 52

Його вартість становить понад 16 мільйонів доларів США, інформує ZN.ua.

Українські десантники із ПЗРК
© kharkivoda.gov.ua

Українські десантники із ПЗРК " Ігла" " збили російський бойовий вертоліт Ка - 52, інформує пресслужба 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади.

"Українське сафарі триває!!! Січеславські десантники влучним пострілом із ПЗРК " Ігла" "приземлили" ворожого Алігатора - бойовий вертоліт Ка - 52! Це новітня одиниця російської бойової авіації, яка випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю. Вартість Ка-52 становить понад 16 мільйонів доларів США", - наголосили військові.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."Україна має закінчити війну до холодів, чому це важливо: "Якщо цього не зробити..."
У США закликали поставити Україні ракети дальньої діїУ США закликали поставити Україні ракети дальньої дії
Мобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служитиМобілізація: Олексій Арестович запропонував відпускати за кордон чоловіків, які не хочуть служити
Компанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRPКомпанії російського олігарха Романа Абрамовича понад 10 років фінансували армію Росії — OCCRP
«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами«Я хочу вернутися в Україну»: депортовані українці та їх родичі залишаються сам на сам із проблемами
Блок рекламы


Похожие новости
Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25Українські бійці знищили черговий російський штурмовик Су-25
На Волині сьогодні збили два ворожі БПЛА, загинула людинаНа Волині сьогодні збили два ворожі БПЛА, загинула людина
Українські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному ЛучіУкраїнські військові ліквідували 100 окупантів у готелі в Красному Лучі
ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач"ЗСУ збили російський штурмовик Су-25 "Грач"
ЗСУ збили російський безпілотник ZalaЗСУ збили російський безпілотник Zala
В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»В Херсонській області українські захисники знищили російську батарею ЗРК С-300 — ОК «Південь»
Контрнаступ ЗСУ: українські військові можуть звільнити всю Херсонщину до осені
Четверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороніЧетверо видатних світових генерали допомагатимуть українській територіальній обороні
Forbes: Експерти вказали на зброю, якою Росія хоче знищити українські HIMARSForbes: Експерти вказали на зброю, якою Росія хоче знищити українські HIMARS
У нас немає такого «стояти до останнього солдата» в українській армії, армію бережуть, - Кирило СазоновУ нас немає такого «стояти до останнього солдата» в українській армії, армію бережуть, - Кирило Сазонов
Последние новости
Подгружаем последние новости