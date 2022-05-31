Украинское сопротивление напомнит нам никогда не воспринимать демократию как данность — глава Пентагона

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что сопротивление украинского народа полномасштабному вторжению РФ может напомнить, что никогда не следует воспринимать демократию как данность. Об этом он заявил в обращении ко Дню памяти, который отмечается в Соединенных Штатах 30 мая, пишет Голос Америки .

В выступлении глава Пентагона почтил память "храбрых американцев, которые потеряли свои жизни, защищая страну, которую любили", а также обратил внимание на войну РФ против Украины.

"Со времени неспровоцированного вторжения РоSSии в Украину, мир снова видит силу обычных граждан и военных в сопротивлении агрессии и тирании", — отметил Остин, выразив надежду, что вдохновляющее "сопротивление народа Украины напомнит нам никогда не воспринимать демократию как данность".