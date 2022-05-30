Изменилось время комендантского часа на Харьковщине: когда теперь нельзя появляться на улице

Олег Синегубов

С сегодняшнего дня, 30 мая, в Харьковской области меняется время комендантского часа.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Комендантский час продлится с 22.00 до 06.00 часов. Сегодня подписал соответствующее распоряжение", - сообщил Синегубов.

В это время запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

"Находитесь дома и местах обеспечения безопасности», - призвал председатель Харьковской ОГА.

Ранее Синегубов сообщил, что за минувшие сутки по инфраструктуре города Харькова зафиксировано 3 обстрела из РСЗО. Враг нанес удары по Киевскому району города, в результате которых повредили жилой дом и служебный автомобиль ГСЧС Украины. Жертв нет.

По области в течение суток обстрелам подвергся Харьковский район: в с. Циркуны 2 человека ранены, в с. Шестаково от обстрелов пострадала женщина.

Ночью оккупанты снова обстреляли Мерефу, горели складские помещения, предварительно пострадавших нет. Также подвергались обстрелам Дергачевская и Чугуевская общины.

Украинская авиация нанесла воздушный удар по подразделениям оккупантов в районе населенного пункта Долгенькое. Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили ротно-тактическую группу, склад боеприпасов, скопление бронированной техники и роSSийских военных.


Катерина Петренко, politeka.net

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