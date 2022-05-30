В Киевской ОВА ответили на "предупреждения" о новом наступлении россиян на столицу

Пока нет никаких признаков подготовки войсками РФ нового вторжения в Киев , однако опасность все еще остается. Об этом заявил глава Киевской военной администрации генерал Николай Жирнов, сообщает КГГА .

В последнее время в информационном пространстве появляется все больше "предупреждений" о том, что войска РФ готовятся к новому наступлению на Киев. Правда, мнения по этому поводу разделились: некоторые считают, что это информационная атака, цель которой - запугать общество, а другие убеждены, что речь идет о реальных намерениях оккупантов.

"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что РоSSийская Федерация может использовать и территории Беларуси, - отмечает Жирнов. - Киев как столица является приоритетной целью для захвата роSSийскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в РоSSии, угроза повторного наступления остается".

Он пояснил, что угроза для Киевской области и столицы исчезнет только после нашей победы.