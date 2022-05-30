В Киевской ОВА ответили на "предупреждения" о новом наступлении россиян на столицу

Полностью угроза исчезнет только тогда, когда Украина победит, информирует ZN.ua.

В Киевской ОВА ответили на
© КГГА

Пока нет никаких признаков подготовки войсками РФ нового вторжения в Киев, однако опасность все еще остается. Об этом заявил глава Киевской военной администрации генерал Николай Жирнов, сообщает КГГА.

В последнее время в информационном пространстве появляется все больше "предупреждений" о том, что войска РФ готовятся к новому наступлению на Киев. Правда, мнения по этому поводу разделились: некоторые считают, что это информационная атака, цель которой - запугать общество, а другие убеждены, что речь идет о реальных намерениях оккупантов.

"Пока, если смотреть на Брянскую и Курскую области, то фактических признаков формирования войск мы не наблюдаем. Однако мы знаем, что РоSSийская Федерация может использовать и территории Беларуси, - отмечает Жирнов. - Киев как столица является приоритетной целью для захвата роSSийскими войсками. Учитывая значительное количество человеческого и материально-технического ресурса в РоSSии, угроза повторного наступления остается".

Он пояснил, что угроза для Киевской области и столицы исчезнет только после нашей победы.

"Мы понимаем, что для повторного наступления нужно создать большую группировку войск, а для этого нужно время на подготовку. В сегодняшних условиях внезапно или за короткий срок это осуществить невозможно. Мы ежедневно внимательно следим за действиями противника. Угроза существует и будет пока мы не победим, однако Киев готовится дать надлежащий отпор врагу", - подытожил глава ОВА.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
"Отказываются становиться пушечным мясом": мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами"Отказываются становиться пушечным мясом": мобилизованные из "Л/ДНР" устроили перестрелку с россиянами
Около позиций войск РФ в Киевской области нашли тело замученного оккупантами мужчины — полицияОколо позиций войск РФ в Киевской области нашли тело замученного оккупантами мужчины — полиция
В Эстонии заявили, что Шольц и Макрон прокладывают путь новому насилию со стороны РФВ Эстонии заявили, что Шольц и Макрон прокладывают путь новому насилию со стороны РФ
Даже если россияне возьмут Северодонецк, это будет кульминация их наступления – ISWДаже если россияне возьмут Северодонецк, это будет кульминация их наступления – ISW
Оккупанты уничтожили в Киевской области церковь 19 века: фотоОккупанты уничтожили в Киевской области церковь 19 века: фото
Плацдарм в Лимане даст РоSSии преимущество при дальнейшем наступлении на Донбассе - британская разведкаПлацдарм в Лимане даст РоSSии преимущество при дальнейшем наступлении на Донбассе - британская разведка
УПЦ провозгласила независимость, Арестович рассказал о новом ударе для Кремля: "Православие показало жирную дулю"УПЦ провозгласила независимость, Арестович рассказал о новом ударе для Кремля: "Православие показало жирную дулю"
Несмотря на определенные успехи россиян, в целом оборона Украины остается эффективной – ISWНесмотря на определенные успехи россиян, в целом оборона Украины остается эффективной – ISW
Несмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — ПентагонНесмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — Пентагон
Если голова гнилая, то значит и весь организм такой, - Алексей Толкачев о россиянахЕсли голова гнилая, то значит и весь организм такой, - Алексей Толкачев о россиянах
Последние новости
Подгружаем последние новости