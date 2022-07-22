Україна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війну

Результати першого такого дослідження стали справжнім шоком і продемонстрували катастрофічну ситуацію із вивченням математики у школі, інформує ZN.ua.

Україна не візьме участь у новому дослідженні PISA через війну
© Getty Images

Україна через розв'язану Росією повномасштабну війну не зможе взяти участь у міжнародному дослідженні Programme for International Student Assessment (PISA), яке мало відбутися цього року.

«З високою ймовірністю не будемо проводити – це міжнародне дослідження PISA-2022. На превеликий жаль. І тут питання не в грошах (внесок за участь в дослідженні Україна зробила ще до війни), а в організаційній спроможності», - пояснює в інтерв’ю редакторці відділу освіти та науки ZN.UA Оксані Онищенко в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Вадим Бойко.

За умовами дослідження, в ньому мають взяти участь школярі з усіх регіонів України , з усіх типів шкіл. Але забезпечити таку вибірку під час війни неможливо.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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