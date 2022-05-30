Политолог Олег Саакян: Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая

Политолог Олег Саакян: Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая

Политолог Олег Саакян рассказал о сотрудничестве Украины с Китаем и влиянии войны россии против Украины на Китай.

Об этом стало известно из нового выпуска программы «Что дальше» на канале «Знай 24».

«Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая. На Украину были амбиции. Китай пытался заходить сюда со своими инвестициями, а китайские инвестиции – это всегда политика, геополитика», - заявил он.

По его словам, в этом плане было для Китая очень сложно.

«Все моделирование экспоненты производства в Китае показывает, что для обеспечения их экономического доминирования и траектории развития, которая происходит, им необходимо наращивать производство с определенной единицей», - добавил он.

Олег Саакян продолжил, что уже через несколько лет логистических коридоров было бы недостаточно их пропускной способности, чтобы обеспечивать экспорт продуктов, который необходимо Китаю производить.

«Поэтому они входили в ремонт и строительство дорог, реновацию расширения портов, им необходимо, чтобы их товары доходили до покупателя и поэтому расширять. И тут россия берет и развязывает войну, которая им берет и кладет треть логистических коридоров», - резюмировал он.


user, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"Советник Ермака: "РоSSия в истерике из-за того, что Украина получит американскую реактивную артиллерию MLRS"
Мелитополь - это Украина: в городе прошла очередная акция протеста против роSSийской оккупацииМелитополь - это Украина: в городе прошла очередная акция протеста против роSSийской оккупации
США предлагают признать создание Россией угрозы голода военным преступлениемСША предлагают признать создание Россией угрозы голода военным преступлением
Украинские войска пошли в атаку на одном из направлений: враг несет потери, деталиУкраинские войска пошли в атаку на одном из направлений: враг несет потери, детали
Кузин рассказал, готова ли Украина к возможной вспышке холерыКузин рассказал, готова ли Украина к возможной вспышке холеры
Украина получила самоходные артиллерийские установки М109Украина получила самоходные артиллерийские установки М109
До конца лета Украина оттеснит врага на позиции 23 февраля. Главную причину назвал генерал СШАДо конца лета Украина оттеснит врага на позиции 23 февраля. Главную причину назвал генерал США
"Не представляют мир, где Украина выиграла": Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия"Не представляют мир, где Украина выиграла": Арестович рассказал, почему задерживаются поставки оружия
Пекин обвинил Блинкена в очернении КитаяПекин обвинил Блинкена в очернении Китая
РоSSийские солдаты бегут из армии, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний — аудиоперехват СБУРоSSийские солдаты бегут из армии, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний — аудиоперехват СБУ
Последние новости
Подгружаем последние новости