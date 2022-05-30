Политолог Олег Саакян: Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая

Политолог Олег Саакян рассказал о сотрудничестве Украины с Китаем и влиянии войны россии против Украины на Китай.

Об этом стало известно из нового выпуска программы «Что дальше» на канале «Знай 24» .

«Украина не несет угрозы стратегическим интересам Китая. На Украину были амбиции. Китай пытался заходить сюда со своими инвестициями, а китайские инвестиции – это всегда политика, геополитика», - заявил он.

По его словам, в этом плане было для Китая очень сложно.

«Все моделирование экспоненты производства в Китае показывает, что для обеспечения их экономического доминирования и траектории развития, которая происходит, им необходимо наращивать производство с определенной единицей», - добавил он.

Олег Саакян продолжил, что уже через несколько лет логистических коридоров было бы недостаточно их пропускной способности, чтобы обеспечивать экспорт продуктов, который необходимо Китаю производить.

«Поэтому они входили в ремонт и строительство дорог, реновацию расширения портов, им необходимо, чтобы их товары доходили до покупателя и поэтому расширять. И тут россия берет и развязывает войну, которая им берет и кладет треть логистических коридоров», - резюмировал он.