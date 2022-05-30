Чернобаевка 22: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов

Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что ВСУ снова нанесли удар по позициям россиян в Чернобаевке в Херсонской области. На своем Телеграмм-канале он рассказал детали.

Арестович отметил, что уже в 22-й раз наши защитники уничтожают врага в этом месте.

"22 или первое в новом сезоне поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа", - написал Арестович.