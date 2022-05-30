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2022-05-30
Чернобаевка 22: ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов
Детонация продолжалась не менее часа.
© Главнокомандующий ВСУ/t.me
Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что ВСУ снова нанесли удар по позициям россиян в Чернобаевке в Херсонской области. На своем
Арестович отметил, что уже в 22-й раз наши защитники уничтожают врага в этом месте.
"22 или первое в новом сезоне поражение склада боеприпасов. Детонация длилась не менее часа", - написал Арестович.
Виктория Хмилевская, ZN.ua