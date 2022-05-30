После путина россию может ждать развал, появился прогноз: "На ее обломках создадут 5-7 государств"
Существует несколько вариантов смены власти в россии, однако они не будут мирными.
Своими размышлениями на тему будущего россии поделился в Телеграм-канале роSSийский оппозиционер Михаил Ходорковский.
По его мнению, после ухода владимира путина с поста президента россии по тем или иным причинам возможны четыре сценария развития политической жизни рф.
В первом из них власть сохранят «путинцы» и россия продолжит свою имперскую политику.
«Все печально. Страна надорвется, если не сгорит в пламени ядерной войны. Но когда надорвется, если не сгорит, то пойдет на один из оставшихся трех вариантов», - прогнозирует Ходорковский.
Во втором варианте россия окончательно развалится.
«На ее обломках создадутся 5-7 ядерных государств, которые получат спорные административные границы и, вероятнее всего, будут воевать за их расширение», - написал оппозиционер.
Его третий вариант предполагает приход к власти «антипутинцев, которые будут пытаться строить в россии «демократию».
«Те же яйца – вид с боку. Попытка опоры на Запад не увенчается успехом, поскольку Запад потерял восторженность времен Горбачева и в обмен на поддержку потребует такие геополитические уступки, которые нельзя будет предоставить немедленно. Значит процесс сближения будет медленным и проблематичным, а власть надо удерживать сейчас. И значит нужен враг», - считает Ходорковский.
В этом варианте россия быстро «скатится» обратно к нынешним уровням авторитаризма.
«Вариант четвертый – федерализация по примеру США», рассказал Ходорковский, отметив, что в этом случае в рф может сформироваться 15-20 регионов.
По мнению оппозиционера, после путина в роSSийской политике будут существовать два главных «полюса» - проевропейский и противостоящие им традиционалисты.
«Риски огромны – и свалиться обратно в авторитаризм и развалить страну. Да и цена не маленькая - без крови, надеюсь небольшой, все это не обойдется», - подытожил Ходорковский.