Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – Шмыгаль

Премьер заявил, что РоSSия воюет с гражданским населением Украины, информирует ZN.ua.

Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – Шмыгаль
© Офис президента

Глава украинского правительства Денис Шмигаль заявил, что количество гражданских жертв в результате вторжения РФ в Украину в десятки раз превышает жертвы среди украинских военных.

"Количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает то, что роSSийская армия и РоSSия воюют с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - подчеркнул Шмигаль в интервью "BBC News Украина".


Анна Конюченко, ZN.ua

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