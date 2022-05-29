Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – Шмыгаль

Глава украинского правительства Денис Шмигаль заявил, что количество гражданских жертв в результате вторжения РФ в Украину в десятки раз превышает жертвы среди украинских военных.

"Количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертвы среди военных. Это доказывает то, что роSSийская армия и РоSSия воюют с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами", - подчеркнул Шмигаль в интервью " BBC News Украина ".