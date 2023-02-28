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2023-02-28
Сотні окупантів та десятки військової техніки: свіжі дані про втрати РФ в Україні
На 370-ту добу повномасштабного російського вторгнення окупанти зосередили свої сили на п'яти напрямках, втім українські бійці дають їм гідну відсіч - всього за добу було ліквідовано понад 500 осіб та десятки військової техніки, інформує
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
- танків ? 3388 (+3) од,
- бойових броньованих машин ? 6630 (+9) од,
- артилерійських систем – 2383 (+3) од,
- РСЗВ – 478 (+3) од,
- засоби ППО ? 247 (+0) од,
- літаків – 300 (+0) од,
- гелікоптерів – 288 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
- крилаті ракети ? 873 (+0),
- кораблі /катери ? 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
- спеціальна техніка ? 230 (+0).
Марія Швець, Апостроф