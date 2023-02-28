Сотні окупантів та десятки військової техніки: свіжі дані про втрати РФ в Україні

На 370-ту добу повномасштабного російського вторгнення окупанти зосередили свої сили на п'яти напрямках, втім українські бійці дають їм гідну відсіч - всього за добу було ліквідовано понад 500 осіб та десятки військової техніки, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків ? 3388 (+3) од,
  • бойових броньованих машин ? 6630 (+9) од,
  • артилерійських систем – 2383 (+3) од,
  • РСЗВ – 478 (+3) од,
  • засоби ППО ? 247 (+0) од,
  • літаків – 300 (+0) од,
  • гелікоптерів – 288 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
  • крилаті ракети ? 873 (+0),
  • кораблі /катери ? 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
  • спеціальна техніка ? 230 (+0).


Марія Швець, Апостроф





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