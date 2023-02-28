Сотні окупантів та десятки військової техніки: свіжі дані про втрати РФ в Україні

На 370-ту добу повномасштабного російського вторгнення окупанти зосередили свої сили на п'яти напрямках, втім українські бійці дають їм гідну відсіч - всього за добу було ліквідовано понад 500 осіб та десятки військової техніки, інформує Апостроф .

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на Facebook-сторінці.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 149240 (+550) осіб ліквідовано,

танків ? 3388 (+3) од,

бойових броньованих машин ? 6630 (+9) од,

артилерійських систем – 2383 (+3) од,