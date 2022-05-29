Зеленский встретился с украинскими защитниками в Харькове
Президент также посетил передовые позиции украинских военных, информирует
Глава украинского государства Владимир Зеленский в воскресенье, 29 мая, встретился с украинскими защитниками в Харькове.
"Харьков. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!", - отметил Зеленский в
Президент также посетил передовые позиции украинских военнослужащих в Харьковской области.
Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.
"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!" – добавил президент.