Зеленский встретился с украинскими защитниками в Харькове

Президент также посетил передовые позиции украинских военных, информирует ZN.ua.

Зеленский встретился с украинскими защитниками в Харькове
© Владимир Зеленский / Telegram

Глава украинского государства Владимир Зеленский в воскресенье, 29 мая, встретился с украинскими защитниками в Харькове.

"Харьков. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу для Украины. Спасибо каждому из вас за службу!", - отметил Зеленский в Telegram.

Президент также посетил передовые позиции украинских военнослужащих в Харьковской области.

Зеленский вручил военнослужащим государственные награды.

"Хочу поблагодарить каждого из вас за службу. Вы рискуете своей жизнью ради всех нас и нашего государства. Спасибо вам за защиту независимости Украины. Берегите себя!" – добавил президент.


Анна Конюченко, ZN.ua

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