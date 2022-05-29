РоSSиянки агитируют оккупантов писать рапорты и возвращаться домой — аудиоперехват ГУР
Жена захватчика призывает мужа писать рапорт на увольнение из армии, информирует
РоSSиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой. В разговоре роSSийского оккупанта со своими родными, жена захватчика призывает его писать рапорт на увольнение из армии. Уверяет, что судебное преследование, которым пугает военное командование РФ, не имеет законных оснований. Главное управление разведки Минобороны Украины
Мама оккупанта, которая также присоединилась к разговору, жалуется на неправдивую информацию о потерях, которую публикуют росСМИ.
«США – 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши – 1200? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж…», – говорит женщина.
Она также жалуется, что война неизвестно, на сколько затянется, а отстраивать Украину придется также за счет россиян.
В то же время, по телевизору показывают только праздники.
«Улан-Удэ 99 лет – огромный концерт! По… (безразлично), что в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизма бросились учить… Сколько народу, а правды ничуть нет», - жалуется женщина.