РоSSиянки агитируют оккупантов писать рапорты и возвращаться домой — аудиоперехват ГУР

РоSSиянки советуют своим мужчинам писать рапорты и возвращаться домой. В разговоре роSSийского оккупанта со своими родными, жена захватчика призывает его писать рапорт на увольнение из армии. Уверяет, что судебное преследование, которым пугает военное командование РФ , не имеет законных оснований. Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехваченный разговор оккупантов.

Мама оккупанта, которая также присоединилась к разговору, жалуется на неправдивую информацию о потерях, которую публикуют росСМИ.

« США – 21 тысяча россиян погибло, Украина ставит 24. А наши – 1200? Это возраст от 18 до 25. А кто нам будет на пенсию зарабатывать? Никто. Пенсию отменят. Короче, ж…», – говорит женщина.

Она также жалуется, что война неизвестно, на сколько затянется, а отстраивать Украину придется также за счет россиян.

В то же время, по телевизору показывают только праздники.

«Улан-Удэ 99 лет – огромный концерт! По… (безразлично), что в Бурятии каждый день хоронят пацанов из Украины. Должны быть в трауре… Детей патриотизма бросились учить… Сколько народу, а правды ничуть нет», - жалуется женщина.