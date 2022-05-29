В плен к оккупантам попал телеоператор «Суспільного» Василий Филимон

Во время выполнения боевого задания, 15 мая, в Донецкой области пропал без вести телеоператор Николаевского филиала «Суспільного» Василий Филимон, защищавший свою страну от захватчиков. Позже стало известно, что он попал в плен к роSSийским оккупантам, сообщили на « Суспільном ».

Василия Филимона призвали в ряды Вооруженных Сил Украины в день полномасштабного вторжения РФ – 24 февраля 2022 года.

«Суспільне» обратилось к украинской власти и международной общественности с призывом всесторонне и всеми возможными способами способствовать освобождению Василия Филимона.