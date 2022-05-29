РоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела Николаевщины

Снаряды ударили возле детского сада.

РоSSия - государство-террорист: Зеленский раскрыл подробности обстрела Николаевщины
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при обстреле Николаева роSSийские ракеты попали в 20 м от детского сада. Об этом он сообщил во время вечернего обращения 28 мая.

В результате вражеского обстрела погиб один человек, семеро раненых – двое в очень тяжелом состоянии.

"Снаряды ударили по жилому району, в 20 метрах от детского садика. Вот таких врагов выбрала для себя РоSSийская Федерация", - подчеркнул президент.

Зеленский утверждает, что и дальше будет напоминать миру о необходимости наконец признать официально РоSSию государством-террористом, государством-спонсором терроризма.

"Снова и снова буду напоминать миру, что нужно наконец-то признать официально РоSSию государством-террористом, государством-спонсором терроризма. Это просто правдиво. Это честно. И отражает ту ежедневную реальность, которую оккупанты создали в Украине, и очень хочет понести дальше в Европу. И это должно быть юридически закреплено", – резюмировал глава государства.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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