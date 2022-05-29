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2022-05-29
Ракетный удар удар по Кривому Рогу: повреждено промышленное предприятие
Погибших и раненых нет.
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Войска РФ вечером в субботу, 28 мая, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие, отметила представительница Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Цуркань, информирует "Суспільне".
В результате обстрела города погибших и раненых нет.
На территории промышленного предприятия вспыхнул пожар, его ликвидировали. В тушении пожара участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.
Отмечается, что прокуратура Днепропетровской области по факту обстрела открыла уголовное производство из-за нарушений законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Анна Конюченко, ZN.ua