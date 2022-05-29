Ракетный удар удар по Кривому Рогу: повреждено промышленное предприятие

Войска РФ вечером в субботу, 28 мая, нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие, отметила представительница Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Дарья Цуркань, информирует "Суспільне".

В результате обстрела города погибших и раненых нет.

На территории промышленного предприятия вспыхнул пожар, его ликвидировали. В тушении пожара участвовали 22 специалиста и 6 спецмашин ГСЧС.

Отмечается, что прокуратура Днепропетровской области по факту обстрела открыла уголовное производство из-за нарушений законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).