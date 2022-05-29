В Мелитополе в городском парке спели гимн Украины

Жители оккупированного города вышли на митинг.

В Мелитополе в городском парке спели гимн Украины
© РИА Мелитополь

Во временно оккупированном Мелитополе жители города вышли на мирный патриотический митинг в поддержку Украины и спели гимн в городском парке.

Несколько дней назад в соцсетях Мелитополя разошлись сообщения с приглашением на проукраинский митинг 29 мая, организуемый Движением "Жовта стрічка". Правда место встречи оставалось для многих в тайне, его обещали сообщить за два часа до митинга.

Как сообщает в Telegram местное издание «Риа-Мелитополь», в городском парке патриоты исполнили гимн Украины. Очевидцы засняли на фото несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и жовто-блакитними лентами.

«Таким образом мелитопольцы еще раз доказали, что не готовы сдаваться и верят в скорейшее освобождение Мелитополя ВСУ», - говорится в сообщении.


Ирина Знась, ZN.ua

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