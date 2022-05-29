Накроют артиллерией и обвинят НАТО: оккупанты придумали способ борьбы с дезертирами из "Л/ДНР"
РоSSийские оккупанты недовольны массовым бунтом мобилизованных в ряды, так званых, "Л/ДНР", которые отказываются воевать на передовой и хотят избежать участия в войне с Украиной. Поэтому они намерены бороться с этим – просто уничтожить неугодных ударом артиллерии, информирует
Об этом свидетельствует переписка роSSийских оккупантов, опубликованная в Telegram-канале "СтратКом ЗСУ".
Так, один оккупант жалуется другому, что "хохлы" постоянно говорят о том, что их поменяют и они устали за 90 дней воевать на передовой. Второй же предлагает решить эту проблему просто – посадить возмущающихся в два автобуса и между Украинкой и Беляевкой накрыть артиллерией.
"Напишем, что НАТО за**ашило", - резюмировал военнослужащий РФ.
Стоит отметить, что рашисты называют своих, так называемых, союзников самопровозглашенных республик пренебрежительным - "хохлы". Это говорит о том, что несмотря на желание представителей "Л/ДНР" стать частью "русского мира" для последнего они всегда будут низшим сортом.