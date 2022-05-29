РФ собралась завозить в Запорожскую область выездные бригады МВД для выдачи своих паспортов

РФ собирается выдавать свои паспорта в Запорожской области Украины, передает пропагандистское СМИ ТАСС. Для этого на занятую оккупантами территорию Запорожской области страна-агрессор решила направить выездные бригады министерства внутренних дел.

В сообщении указывается, что оккупанты «прорабатывают варианты организации процесса». Об этом всем пропагандистскому СМИ рассказал «член» так называемого «главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов.