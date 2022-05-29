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2022-05-29
РФ собралась завозить в Запорожскую область выездные бригады МВД для выдачи своих паспортов
Оккупанты уже заявили о «проработке вариантов организации процесса», информирует
© НТВ
РФ собирается выдавать свои паспорта в Запорожской области Украины,
В сообщении указывается, что оккупанты «прорабатывают варианты организации процесса». Об этом всем пропагандистскому СМИ рассказал «член» так называемого «главного совета военно-гражданской администрации» Запорожской области Владимир Рогов.
Юлия Москаленко, ZN.ua