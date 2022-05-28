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2022-05-28
В Беларуси ограничивают въезд и пребывание в районах у украинской границы
Останавливается выдача пропусков.
© Министерство обороны Республики Беларусь/facebook
В Беларуси вводятся ограничения на въезд и пребывание в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области, граничащих с Украиной. Об этом сообщает Пограничный комитет Беларуси в
Ограничения начнут действовать с 1 июня и продлятся до 31 августа.
Однако новые ограничения не распространяются на лиц, исполняющих служебные обязанности, и "принимают участие в мероприятиях по охране Государственной границы на указанной территории".
В указанный период также останавливается выдача пропусков в пограничную полосу на территории этих трех районов.
Таисия Ястремская, ZN.ua