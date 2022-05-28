Более 80% украинцев хотят владеть огнестрельным оружием — опрос "Дії"

Опрос длится до 1 июня.

Так, по состоянию на 28 мая более 62% украинцев поддерживают оборот оружия для личной защиты. Имеется в виду ограниченное обращение огнестрельного оружия, предусматривающее, что оружие могут иметь все граждане, соответствующие закону. Носить оружие с собой им будет запрещено. Хранить оружие можно будет только дома, а использовать – в тирах и на стрельбищах.

Более 18% поддерживают оборот оружия для специальных нужд. Этот вариант предполагает свободное обращение огнестрельного оружия с легализацией ношения оружия в общественных местах.

Еще около 19% граждан категорически против того, чтобы пистолеты были в обращении среди гражданского населения.

В настоящее время в "Дії" проголосовало более 1 млн граждан Украины.



