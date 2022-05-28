РоSSийские захватчики начали совершать зверства даже на территории РФ — аудиоперехват СБУ

РоSSийские военные начали совершать зверства даже на территории РФ . В частности, в приграничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт оккупантов, значительно возросло количество заявлений об изнасиловании. Об этом свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов, опубликованный СБУ .

«У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», – рассказывает жена оккупанта, работающая в роSSийских правоохранительных органах.

По ее словам, количество случаев изнасилования выросло с прибытием на ротацию роSSийских военных из других регионов.

«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…»,- рассказывает женщина.

В частности, жена захватчика рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с роSSийским военным превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.