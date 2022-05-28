РоSSийские захватчики начали совершать зверства даже на территории РФ — аудиоперехват СБУ

В приграничной с Украиной Белгородской области РФ значительно возросло количество заявлений об изнасиловании, информирует ZN.ua.

РоSSийские захватчики начали совершать зверства даже на территории РФ — аудиоперехват СБУ
© ZN.UA

РоSSийские военные начали совершать зверства даже на территории РФ. В частности, в приграничной с Украиной Белгородской области, которая используется как перевалочный пункт оккупантов, значительно возросло количество заявлений об изнасиловании. Об этом свидетельствует очередной перехваченный телефонный разговор оккупантов, опубликованный СБУ.

«У нас в прокуратуре столько заявлено об изнасиловании… На территории Валуйки, Уразово, Вейделевка», – рассказывает жена оккупанта, работающая в роSSийских правоохранительных органах.

По ее словам, количество случаев изнасилования выросло с прибытием на ротацию роSSийских военных из других регионов.

«Мама говорит, там и Владивосток приехал к ним, Ханты-Мансийск, Хакасия…»,- рассказывает женщина.

В частности, жена захватчика рассказывает историю о девушке, для которой знакомство с роSSийским военным превратилось в изнасилование пятнадцатью солдатами.


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские захватчики убили 242 ребенка в Украине — Офис генпрокурораРоSSийские захватчики убили 242 ребенка в Украине — Офис генпрокурора
СБУ остановила деятельность компании, обслуживавшей роSSийские транспортные самолетыСБУ остановила деятельность компании, обслуживавшей роSSийские транспортные самолеты
Захватчики трижды обстреляли Сумскую область — ГПСУЗахватчики трижды обстреляли Сумскую область — ГПСУ
РоSSийские солдаты бегут из армии, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний — аудиоперехват СБУРоSSийские солдаты бегут из армии, несмотря на угрозы расстрелов и наказаний — аудиоперехват СБУ
В Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – ДенисоваВ Херсонской области захватчики грабят гуманитарные грузы с лекарствами распродают их втридорога – Денисова
Премьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с ПутинымПремьер Италии не увидел даже "проблесков мира" после разговора с Путиным
РоSSийские военные пытаются прорваться в Северодонецк — глава ОВАРоSSийские военные пытаются прорваться в Северодонецк — глава ОВА
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Готовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в УкраинеГотовятся к тесному сотрудничеству: Китай устроил с россией военные учения, несмотря на ее зверства в Украине
В мире до сих пор есть те, кто предлагает Украине сдать территории, чтобы РоSSия осталась довольна — ЗеленскийВ мире до сих пор есть те, кто предлагает Украине сдать территории, чтобы РоSSия осталась довольна — Зеленский
Последние новости
Подгружаем последние новости