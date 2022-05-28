Оккупанты пытают, угрожают убийством и унижают пленных украинских военных — Денисова

РФ продолжает нарушать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными, информирует ZN.ua.

Оккупанты пытают, угрожают убийством и унижают пленных украинских военных — Денисова
© Минобороны РоSSии/t.me

РоSSийские захватчики пытают пленных украинских военных, угрожают убийством и унижают. Особенно жестоко оккупанты относятся к офицерам ВСУ и бойцам «Азова». Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, во время мониторингового визита в учреждение здравоохранения, где находятся освобожденные из плена украинские солдаты, они рассказали о фактах пыток и жестокого обращения оккупантов.

Отмечается, что большинство украинских военнослужащих оккупанты взяли в плен под Мариуполем. Сначала их содержали в подвалах и хозяйственных постройках. Затем этапировали в гауптвахту, следственный изолятор в городе Донецке и исправительную колонию №120, которые расположены на временно оккупированной территории. В дальнейшем наших военных перевели в следственные изоляторы Таганрога и Воронежа.

Денисова сообщает, что во время этапирования украинским военным заматывали глаза скотчем, одевали на голову мешок, а также связывали руки.

«В плену украинских военнослужащих пытали – угрожали убийством, избивали и унижали. С особой жестокостью пытки применялись к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины и бойцам отряда «Азов», – говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Денисовой, во время допросов украинских военнопленных ставили на колени, били прикладом от автомата по пальцам ног и открытым ранам, применяли плоскогубцы, а также забрасывали петлю на шею и душили. Также военных пытали электротоком.

«Украинские военнослужащие сообщили, что рашисты им вводили неизвестные препараты на букву «М», после чего они теряли сознание и теряли память», - отмечает Денисова.

Оккупанты заставляли украинских солдат учить стихотворение «Простите нас, родные россияне», гимн РФ, историю создания роSSийских герба и флага, если военные отказывались, оккупанты применяли пытки.

«Украинские женщины-военнопленные, которые содержались в Донецком СИЗО, рассказали, что в камерах, рассчитанных на 2-3 человека, их находилось не менее 17-20. Вместо санузла – ведро. Женщины были лишены средств гигиены и возможности помыться. Относительно них оказывалось психологическое давление – на их глазах жестоко избивали украинских пленных мужчин. Также пленниц принуждали к половым актам», – сообщает Денисова.

Жизненно необходимая медицинская помощь раненым украинским военнослужащим не предоставлялась. Врач осмотрел их только перед перемещением в лагерь военнопленных в Севастополе, где помощь оказывали представители МККК.

Украинцам не давали воду, всего 1,5 литра на 30-40 человек, ограничивали в питании – на территории ОРДО дневной рацион состоял из куска хлеба и сала. Иногда оккупанты давали мясо, но издевались и говорили, что оно «человеческое».

«Украинские военнослужащие были лишены возможности связаться с родными. Карточки с данными о личности военнопленного для информирования своей семьи Центрального агентства розыска МККК, предусмотренные статьей 70 Женевской конвенции 1949 года, которые должны отправляться сразу после пленения, были заполнены только непосредственно перед обменом», - сообщает Денисова.

Она подчеркнула, что указанными преступными действиями РФ нарушила права военнопленных.

Омбудсмен обратилась к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и призвала учесть эти факты нарушений оккупантами прав граждан Украины.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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