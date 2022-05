Плацдарм в Лимане даст РоSSии преимущество при дальнейшем наступлении на Донбассе - британская разведка

По состоянию на утро 28 мая роSSийские войска предположительно контролируют большую часть Лимана. Захват этого города является значительным преимуществом, ведь здесь сконцентрированы стратегические объекты. В частности, большой железнодорожный узел и железнодорожные, а так же автомобильные мосты через реку Северский Донец, которые значительно упростят логистику и позволят форсировать реку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Вероятно, в ближайшее время роSSийские войска отдадут приоритет форсированию реки. Взятие под полный контроль Лимана и завершение оцепления Северодонецка, дадут РоSSии преимущество на следующей фазе наступления на Славянск и Краматорск.

Ранее глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявлял роSSийским СМИ , что намерен провести псевдореферендум о присоединении к РФ , когда они полностью захватят Донецк и Луганскую области.