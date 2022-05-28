Плацдарм в Лимане даст РоSSии преимущество при дальнейшем наступлении на Донбассе - британская разведка

Захват Лимана имеет стратегическую ценность для РФ, ведь в городе находится большой железнодорожный хаб и мосты через реку Северский Донец, информирует ZN.ua.

По состоянию на утро 28 мая роSSийские войска предположительно контролируют большую часть Лимана. Захват этого города является значительным преимуществом, ведь здесь сконцентрированы стратегические объекты. В частности, большой железнодорожный узел и железнодорожные, а так же автомобильные мосты через реку Северский Донец, которые значительно упростят логистику и позволят форсировать реку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Вероятно, в ближайшее время роSSийские войска отдадут приоритет форсированию реки. Взятие под полный контроль Лимана и завершение оцепления Северодонецка, дадут РоSSии преимущество на следующей фазе наступления на Славянск и Краматорск.

Ранее глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявлял роSSийским СМИ, что намерен провести псевдореферендум о присоединении к РФ, когда они полностью захватят Донецк и Луганскую области.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 28 May 2022

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 28, 2022

При полном захвате двух восточных областей Украины, в Кремле скорее всего, расценят это как значительное политическое достижение и представят русскому народу как достижение и оправдание для вторжения. Однако ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону в регионе и продолжают наносить большой ущерб РоSSии.


Дарья Кепова, ZN.ua

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