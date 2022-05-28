Плацдарм в Лимане даст РоSSии преимущество при дальнейшем наступлении на Донбассе - британская разведка

По состоянию на утро 28 мая роSSийские войска предположительно контролируют большую часть Лимана. Захват этого города является значительным преимуществом, ведь здесь сконцентрированы стратегические объекты. В частности, большой железнодорожный узел и железнодорожные, а так же автомобильные мосты через реку Северский Донец, которые значительно упростят логистику и позволят форсировать реку, сообщает пресс-служба Министерства обороны Великобритании.

Вероятно, в ближайшее время роSSийские войска отдадут приоритет форсированию реки. Взятие под полный контроль Лимана и завершение оцепления Северодонецка, дадут РоSSии преимущество на следующей фазе наступления на Славянск и Краматорск.

Ранее глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявлял роSSийским СМИ , что намерен провести псевдореферендум о присоединении к РФ , когда они полностью захватят Донецк и Луганскую области.

Последняя защита Intelligence update on situation in Ukraine - 28 May 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/XzTbIJ8R1J — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 28, 2022

При полном захвате двух восточных областей Украины, в Кремле скорее всего, расценят это как значительное политическое достижение и представят русскому народу как достижение и оправдание для вторжения. Однако ВСУ продолжают вести хорошо организованную оборону в регионе и продолжают наносить большой ущерб РоSSии.