У оккупантов значительные потери, они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки — глава Луганской ОВА

У войск РФ значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Оккупантов удалось отодвинуть на ранее занятые позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также, по его словам, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

«У россиян значительные потери, и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, в некоторых районах начинались уличные бои.

В результате обстрелов повреждено 14 многоэтажек.

Также войска РФ обстреляли близлежащий поселок Синецкий.

«Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два», - отметил Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Также подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа «Орлан-10».