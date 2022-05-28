У оккупантов значительные потери, они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки — глава Луганской ОВА

Однако захватчики не оставляют попыток выйти в тыл украинских войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины, информирует ZN.ua.

У войск РФ значительные потери и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Оккупантов удалось отодвинуть на ранее занятые позиции. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Также, по его словам, поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется.

«У россиян значительные потери, и они вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Впрочем, они не оставляют попыток выйти в тыл наших войск и нарушить логистическое обеспечение Луганщины», - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, Северодонецк оккупанты в упор обстреливали несколько раз, по меньшей мере трижды – очень мощно, в некоторых районах начинались уличные бои.

В результате обстрелов повреждено 14 многоэтажек.

Также войска РФ обстреляли близлежащий поселок Синецкий.

«Кроме того, зафиксированы разрушения в других городах Луганщины: девять домов в Горном, по четыре – в Золотом и Лисичанске. А также в пгт Врубовка – 12, селе Орехово – два», - отметил Гайдай.

По его словам, за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены пять танков, десять единиц боевой бронированной техники и четыре вражеских автомобиля. Также подразделения ПВО уничтожили БПЛА типа «Орлан-10».


Анастасия Гурин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."Глава разведки раскрыл план возвращения Крыма и жалкие перспективы рф: "Мы должны, как минимум..."
Блок рекламы


Похожие новости
ISW: РоSSия начала прямой штурм Северодонецка, но город оцепить не удалосьISW: РоSSия начала прямой штурм Северодонецка, но город оцепить не удалось
ВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении: подразделения отказываются идти в наступлениеВСУ хорошенько потрепали оккупантов на Харьковском направлении: подразделения отказываются идти в наступление
"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий
ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город — глава ВГАВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город — глава ВГА
Нынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — ЗеленскийНынешнее наступление оккупантов на Донбассе может сделать этот регион безлюдным — Зеленский
В разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской областиВ разведке рассказали о планах оккупантов касаемо Херсонской области
За минувшие сутки оккупанты убили по меньшей мере пять человек в Луганской области, повреждено около 50 домов — глава ОВАЗа минувшие сутки оккупанты убили по меньшей мере пять человек в Луганской области, повреждено около 50 домов — глава ОВА
РоSSийские военные пытаются прорваться в Северодонецк — глава ОВАРоSSийские военные пытаются прорваться в Северодонецк — глава ОВА
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: За минувшие сутки уничтожено около 150 оккупантовГенштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: За минувшие сутки уничтожено около 150 оккупантов
Мы наведем порядок: в сеть попала методичка оккупантов по общению с мирными украинцамиМы наведем порядок: в сеть попала методичка оккупантов по общению с мирными украинцами
Последние новости
Подгружаем последние новости