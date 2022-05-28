В РПЦ озвучили первую реакцию на решение собора УПЦ МП о независимости

На фоне вчерашнего решения УПЦ МП о самостоятельности и независимости от Москвы и осуждении патриарха Кирилла, в РПЦ опубликовали свою первую реакцию, опираясь на сообщения о разрыве с прессы. Официальных каких-либо объяснений в Украинской православной церкви решили не давать, передает «Патриархия.ru».

«Поскольку в адрес Русской Православной Церкви не поступало обращений от Украинской Православной Церкви, мы не можем реагировать на информацию, которую мы получаем из прессы и интернета», – отметил Владимир Легойда, глава Синодального отдела по взаимоотношениям этой церкви с обществом и СМИ .

«Мы молимся о сохранении единства Русской Православной Церкви. Молимся о скорейшем наступлении мира и о прекращении кровопролития», – добавил Легойда.

На фоне вооруженной агрессии Кремля против Украины, в тесно связываемой с роSSийскими спецслужбами церковью, «молятся за сохранение единства Русской Православной Церкви и прекращение кровопролития», – уточнил Легойда.