У НАТО озвучили свою позицію щодо можливості військового розблокування Чорного моря

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане заявив, що Альянс не розглядає можливості залучення своїх військових для розблокування Чорного моря, аби створили коридор для експорту. Під час інтерв'ю "Європейській правді" він зазначив, що в організації вважають, що такі дії можуть призвести до загострення ситуації.

"Залучення військових потужностей НАТО не допоможе вирішенню ситуації. Навпаки, ми вважаємо, що це спричинить загострення", - сказав Джоане, додаючи, що зараз партнери намагаються знайти інше рішення.

Перший варіант, за його словами - експорт залізницею та автошляхами до європейських портів. Попри всі недоліки, цей варіант дозволить вивезти хоча б якусь частину зерна, зазначив представник Альянсу.

"Другий варіант – який насправді дуже складний – це організувати безпечні коридори по Чорному морю. Їх співорганізатором буде Росія, бо Росія – гравець на цій сцені", - зауважив Джоане.