Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то ошибаются — Зеленский

Президент подчеркнул, что нет альтернативы украинским флагам на Донбассе, информирует ZN.ua.

Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то ошибаются — Зеленский
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что роSSийским войскам не удастся забрать у Украины города Лиман и Северодонецк, Донбасс останется украинским. Об этом он заявил в вечернем обращении.

По словам президента, ситуация на востоке нашего государства сейчас очень сложная.

“Оккупанты пытаются хотя бы на сто дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары, и авиация — все”, — рассказал Зеленский.

Он отметил, что Украина защищает свою землю настолько, насколько это позволяет имеющийся сейчас оборонный ресурс, и добавил: «Мы делаем все, чтобы усилить его. И мы усилим”.

«Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если РоSSия принесет туда повсюду разрушение и страдания, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. И там нет и не будет никакой реальной альтернативы нашим украинским флагам”, — подчеркнул глава государства.


Максим Царук, ZN.ua

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