Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной — пресс-секретарь Пентагона

В Соединенных Штатах Америки уверены, что президент РФ Владимир Путин пока не хочет вести никаких переговоров относительно окончания роSSийской войны против Украины. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге .

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским, чтобы вести добросовестные переговоры. Сейчас непохоже, чтобы была надежда на такие переговоры", — объяснил Кирби.

По его словам, Путин совсем не проявляет интереса к дипломатическому урегулированию.

"Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, стягивать технику, наносить авиационные удары на меньшей территории Украины", — добавил прессекретарь Пентагона.