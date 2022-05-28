Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной — пресс-секретарь Пентагона

Президент РоSSии хочет продолжать боевые действия, несмотря на поражения, информирует ZN.ua.

Путин не заинтересован в мирных переговорах с Украиной — пресс-секретарь Пентагона
© Кадр/YouTube

В Соединенных Штатах Америки уверены, что президент РФ Владимир Путин пока не хочет вести никаких переговоров относительно окончания роSSийской войны против Украины. Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге.

"Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским, чтобы вести добросовестные переговоры. Сейчас непохоже, чтобы была надежда на такие переговоры", — объяснил Кирби.

По его словам, Путин совсем не проявляет интереса к дипломатическому урегулированию.

"Он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, стягивать технику, наносить авиационные удары на меньшей территории Украины", — добавил прессекретарь Пентагона.


Максим Царук, ZN.ua

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