США продовжать діяти в Тайванській протоці — заступник глави Пентагона

Колін Кол наголошує, що позиція США лишається незмінною, інформує ZN.ua.

США продовжать діяти в Тайванській протоці — заступник глави Пентагона
© dic.academic.ru

Збройні сили США мають намір продовжувати діяти в Тайванській протоці, Вашингтон і надалі підтримуватиме союзників в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Про це заявив на брифінгу заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Кол, повідомляє CNN.

«Це штучно створена криза. І це не означає, що ми повинні в це грати, думаю, це буде лише на руку Пекіну. Натомість ми продовжуватимемо діяти в повітряному та морському просторі та скрізь, де дозволяє міжнародне право, включаючи Тайванську протоку. І ми продовжимо підтримувати наших союзників та партнерів у регіоні», — сказав він.

За його словами, недавній візит спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань не є чимось незвичайним.

Як підкреслив Кол, США, як і раніше, дотримуються принципу «одного Китаю» і виступають «проти будь-якої односторонньої зміни статус-кво як з боку КНР, так і з боку Тайваню».

Він переконаний що реакція КНР була «геть зайвою».

«Очевидно, що КНР намагається спровокувати Тайвань, спровокувати світову спільноту. Ми не клюнемо на наживку, це не спрацює», — заявив представник Пентагону.

"Ми не підтримуємо військові дії КНР проти Тайваню, ми також не підтримуємо рух Тайваню до незалежності. Наша політика не змінилася, ми підтримуємо статус-кво», – додав він.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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