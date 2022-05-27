Кремль снова хочет штурмовать Киев, но есть одна загвоздка: "К осени..."

Владимир Путин, Сергей Шойгу

В Кремле на фоне наступления роSSийских оккупантов на Донбассе снова подняли вопрос возможного наступления на Киев.

Об этом пишет роSSийское издание «Медуза» со ссылкой на свои источники. Отмечается, что надежда на возможность за несколько месяцев «довести войну в Украине до победы» возникла во внутриполитическом блоке администрации президента рф (АП).

««Программой-минимум» для «объявления победы» Кремль в конце мая 2022 года считает взятие роSSийскими войсками всей территории Донецкой и Луганской областей», - говорится в материале. При этом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ранее заявлял, что под контролем Украины по состоянию на 25 мая остается только 5% Луганской области. Что касается Донецкой, то сейчас Украина контролирует чуть более 40% ее территорий.

украинские военные, бойцы ВСУ

При этом «программой максимум» Кремль видит взятие под контроль Киева. Оккупанты уже пытались захватить страницу Украины в самом начале войны и потерпели разгромное поражение на этом направлении. Как отмечают военные эксперты, россия изначально сконцентрировала для этого слишком мало сил.

При этом источники утверждают, что сейчас в Кремле надеются «доколупать» украинских защитников.

«Скорее всего, к осени уже все закончится», - говорит один из источников, близкий к Кремлю

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В то же время ранее роSSийское военное руководство признало, что Киев не удастся захватить, используя только силы, уже задействованные рф. Источники утверждают, что решить это могут массовой отправкой на войну срочников. При этом проводить всеобщую мобилизацию в россии все еще боятся из-за риска для рейтинга владимира путина.


Дарья Волкова, politeka.net

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