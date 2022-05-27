Еще больше тяжелого вооружения США уже в пути в Украину – Кулеба

Украина все еще ждет MLRS и HIMARS.

Еще больше тяжелого вооружения США уже в пути в Украину – Кулеба
© Дмитрий Кулеба/Twitter

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что еще больше американского тяжелого вооружения уже на пути в Украину.

Ранее Кулеба назвал четыре буквы могут помочь Украине остановить РоSSию – MLRS.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше на пути к нам. Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную роSSийскую блокаду", - твитнул Кулеба в пятницу после переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 27, 2022

Уже на следующей неделе администрация президента США Джо Байдена может объявить о предоставлении Украине передовой ракетной системы большой дальности, которая сегодня является главным запросом украинских чиновников

Администрация Байдена склоняется, чтобы послать системы в рамках более широкого пакета военной и безопасности Украины.

В последние недели украинские власти призывают США и союзников предоставить реактивные системы залпового огня MLRS, "благодаря которым Украина сможет забрать инициативу и освобождать свою территорию".

Также Украина просила высокомобильную артиллерийскую ракетную систему HIMARS, которая способна стрелять многими из тех же типов боеприпасов, что и РСЗО. Дальность составляет до 300 км.

Президент Зеленский успокаивал опасения некоторых стран, что с таким вооружением украинские военные могут пойти в наступление на территорию РоSSии. Он напомнил, что сейчас война продолжается на украинской территории, и Донбасс не перестал быть частью Украины после того, как началась массовая роSSийская паспортизация.


Александр Хребет, ZN.ua

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