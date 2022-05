Еще больше тяжелого вооружения США уже в пути в Украину – Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что еще больше американского тяжелого вооружения уже на пути в Украину.

Ранее Кулеба назвал четыре буквы могут помочь Украине остановить РоSSию – MLRS.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению устойчивой поддержки Украины со стороны США и всего мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и еще больше на пути к нам. Украина и США работают рука об руку, чтобы доставить наш продовольственный экспорт, несмотря на безрассудную роSSийскую блокаду", - твитнул Кулеба в пятницу после переговоров с американским коллегой Энтони Блинкеном.