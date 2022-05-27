Ракетный обстрел Львова 18 апреля: корректировщика отправили под арест на время суда

Правоохранители сообщили о подозрении львовянину, корректировавшему вражеский ракетный удар по городу, сообщили в Офисе генпрокурора. Подозреваемого уже отправили под арест без права внесения залога.

«При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры разоблачено и сообщено о подозрении жителю Львова в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины)», – сообщили в ОГП.

Следствие установило, что с апреля 2022 г. подозреваемый добровольно сотрудничал с роSSийскими оккупантами. Он посылал им через Telegram данные о размещении военных объектов во Львове и объектах критической инфраструктуры. Злоумышленник непосредственно корректировал ракетные удары 18 апреля, в том числе по автосервису во Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения.