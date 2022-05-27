"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий
Киев был под большой угрозой оккупации в первые дни вторжения россии, но решимость украинских воинов сделала свое дело.
"В течение первой недели шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки. Если бы не действия определенных военных начальников вопреки тем дерективам, которые они получили, а на свой собственный страх и риск и на осознание той опасности, которая была как раз над Киевом, ситуация могла быть значительно хуже.
Те прогнозы, ожидания кремлевского руководства, что там через пару дней их десантники будут в правительственном квартале - имели под собой очень прочную подоплеку. Но пошло немного не так, потому что были люди, которые взяли на себя ответственность и смелость действовать вопреки общим дерективам и они эту ситуацию спасли.
Имеется в виду общая концепция обороны Киева и оценка того, как надо действовать со стороны некоторых военных руководителей.
Это не были какие-то неправильные дерективы или ожидания, просто никто не ожидал целом стратегически, что враг пойдет именно через Чернобыльскую зону, из Житомирской области и через несколько дней после широкомасштабного вторжения окажется на расстоянии 30-40 км от Киева и оборона столицы не учитывала в полном объеме направлений и в общем ситуации.
Но что имеем ту ситуацию, которую сейчас имеем - мы отстояли столицу и несколько областей", - сказал Вениславский.