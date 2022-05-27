"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий

"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий

Киев был под большой угрозой оккупации в первые дни вторжения россии, но решимость украинских воинов сделала свое дело.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский.

"В течение первой недели шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки. Если бы не действия определенных военных начальников вопреки тем дерективам, которые они получили, а на свой собственный страх и риск и на осознание той опасности, которая была как раз над Киевом, ситуация могла быть значительно хуже.

Те прогнозы, ожидания кремлевского руководства, что там через пару дней их десантники будут в правительственном квартале - имели под собой очень прочную подоплеку. Но пошло немного не так, потому что были люди, которые взяли на себя ответственность и смелость действовать вопреки общим дерективам и они эту ситуацию спасли.

Имеется в виду общая концепция обороны Киева и оценка того, как надо действовать со стороны некоторых военных руководителей.

Это не были какие-то неправильные дерективы или ожидания, просто никто не ожидал целом стратегически, что враг пойдет именно через Чернобыльскую зону, из Житомирской области и через несколько дней после широкомасштабного вторжения окажется на расстоянии 30-40 км от Киева и оборона столицы не учитывала в полном объеме направлений и в общем ситуации.

Но что имеем ту ситуацию, которую сейчас имеем - мы отстояли столицу и несколько областей", - сказал Вениславский.


Алексей Ионов, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
Много жертв и десятки раненых: враг нанес удар по казарме Нацгвардии на ДнепропетровщинеМного жертв и десятки раненых: враг нанес удар по казарме Нацгвардии на Днепропетровщине
Враг давит под Славянском и Донецком: сводка Генштаба ВСУ на 27 маяВраг давит под Славянском и Донецком: сводка Генштаба ВСУ на 27 мая
Бухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под КиевомБухло, тачки и безнадега: искусственный интеллект вычислил оккупанта, бросившего фото под Киевом
ВСУ отбросили врага под Славянском и Авдеевкой: сводка Генштаба ВСУ на 26 маяВСУ отбросили врага под Славянском и Авдеевкой: сводка Генштаба ВСУ на 26 мая
Сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса: "Вас похоронят и Путин о вас и не вспомнит"Сбылись пророческие слова Новодворской о жителях Донбасса: "Вас похоронят и Путин о вас и не вспомнит"
Скандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видеоСкандал в Киеве: в столице торгуют футболками с картой Украины без Крыма, видео
В Киеве контрразведка задержала сына экс-депутатаВ Киеве контрразведка задержала сына экс-депутата
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Кличко назвал количество киевлян, убитых солдатами РоSSииКличко назвал количество киевлян, убитых солдатами РоSSии
Враг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 маяВраг пытается загнать ВСУ в "котлы": карта боевых действий 26 мая
Последние новости
Подгружаем последние новости