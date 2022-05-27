"Шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки": Вениславский расказал о неожиданном повороте событий

Киев был под большой угрозой оккупации в первые дни вторжения россии, но решимость украинских воинов сделала свое дело.

Об этом заявил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп Федор Вениславский.

"В течение первой недели шансы того, что враг займет Киев были чрезвычайно высоки. Если бы не действия определенных военных начальников вопреки тем дерективам, которые они получили, а на свой собственный страх и риск и на осознание той опасности, которая была как раз над Киевом , ситуация могла быть значительно хуже.

Те прогнозы, ожидания кремлевского руководства, что там через пару дней их десантники будут в правительственном квартале - имели под собой очень прочную подоплеку. Но пошло немного не так, потому что были люди, которые взяли на себя ответственность и смелость действовать вопреки общим дерективам и они эту ситуацию спасли.

Имеется в виду общая концепция обороны Киева и оценка того, как надо действовать со стороны некоторых военных руководителей.

Это не были какие-то неправильные дерективы или ожидания, просто никто не ожидал целом стратегически, что враг пойдет именно через Чернобыльскую зону, из Житомирской области и через несколько дней после широкомасштабного вторжения окажется на расстоянии 30-40 км от Киева и оборона столицы не учитывала в полном объеме направлений и в общем ситуации.

Но что имеем ту ситуацию, которую сейчас имеем - мы отстояли столицу и несколько областей", - сказал Вениславский.