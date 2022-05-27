Город в жесткой обороне: ВСУ удалось выбить роSSийских диверсантов из гостиницы в Северодонецке

украинские военные, бойцы ВСУ

Украинские защитники держат оборону города, однако оккупанты продолжают штурм.

В Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" роSSийскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской ВГА Александр Стрюк в комментарии "Радио Свобода".

Северодонецк

Несмотря на успех наших защитников, оккупанты продолжают попытки вернуться обратно внутрь гостиницы. На данный момент Северодонецк находится в жесткой обороне – на 2/3 периметра города расположились оккупанты

Сейчас в Северодонецке не прекращаются пожары из-за непрерывных и мощных обстрелов со стороны роSSийских оккупантов по жилым кварталам, объектам инфраструктуры, по химическому предприятию "Азот".

"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников "Азота", — добавил он.

Также известно, украинский истребитель сбил роSSийский Су-35 в Херсоне, который усиленно пиарили пропагандисты в рф в последнее время. Об этом сегодня проинформировали Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

«Сегодня около 14:00 украинский истребитель МиГ-29 в небе Херсона сбил роSSийский истребитель Су-35, который охотился за самолетами украинской штурмовой авиации», - сообщили Воздушные Силы ВСУ. Стоимость такого истребителя - 105 млн долларов.


Дарина Силина, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Экс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможенЭкс-госсекретарь Киссинджер признал, что нейтралитет Украины больше невозможен
Прекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протестПрекратите нас насиловать: в Каннах голая активистка с флагом Украины на груди устроила протест
Уничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробностиУничтожение роSSийского генерала: в деле всплыли любопытные подробности
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
Блок рекламы


Похожие новости
Ресурсов у них не так много, как бы они не понтовались, - Тарас Загородний о рфРесурсов у них не так много, как бы они не понтовались, - Тарас Загородний о рф
Тероборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выторговал 700 тысяч"Тероборонец Одессы решил подзаработать на гуманитарке, фото: "Выторговал 700 тысяч"
ВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город — глава ВГАВСУ остановили авангард войск РФ возле Северодонецка, оккупанты не смогли окружить город — глава ВГА
С начала вторжения РФ в Северодонецке похоронили около 1,5 тысячи горожан — мэрС начала вторжения РФ в Северодонецке похоронили около 1,5 тысячи горожан — мэр
Несмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — ПентагонНесмотря на огромное численное преимущество, россиянам не удалось добиться значительных успехов в Украине — Пентагон
Финляндия поможет в восстановлении инфраструктуры в украинских городахФинляндия поможет в восстановлении инфраструктуры в украинских городах
Известный украинский олимпиец работал корректировщиком огня у роSSийских оккупантовИзвестный украинский олимпиец работал корректировщиком огня у роSSийских оккупантов
Новая провокация под Белгородом: неизвестные обстреляли село на границе с УкраинойНовая провокация под Белгородом: неизвестные обстреляли село на границе с Украиной
Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»Тарас Загородний рассказал, что нужно будет сделать в Украине после победы: «Залить бетоном границы»
Войска РФ обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке: четыре человека погиблиВойска РФ обстреляли объединение "Азот" в Северодонецке: четыре человека погибли
Последние новости
Подгружаем последние новости