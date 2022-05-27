Сейчас все обеспокоены продовольствием – это вопрос допуска к портам, - Андрей Вигиринский

Сейчас все обеспокоены продовольствием – это вопрос допуска к портам, - Андрей Вигиринский

Юрист Андрей Вигиринский рассказал, почему зерно из украинских портов вряд ли попадет в нуждающиеся страны.

Об этом он рассказал на канал «Знай24» в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко.

«Сейчас все обеспокоены продовольствием – это вопрос допуска к портам. Вполне возможно, что в части продовольствия никаких договоренностей достигнуто не будет, потому что даже в части санкций – без нас это произойти не может», - отметил Андрей Вигиринский.

По словам эксперта, часть зерна, которая находится на элеваторах, разбросана по Украине и её нужно доставить: нужно, чтобы пришли соответствующие суда, и ко всему ещё нужно провести разминирование.

«Тем более ни одна из сторон ни Украина ни россия не могут сами обеспечить зелёный коридор – должна быть третья сторона, чтобы она была не членом НАТО или ОДКБ», - подчеркнул Андрей Вигиринский.

По мнению эксперта, за содействие вывозу зерна из украинский портов – россия точно не получит даже частичной отмены санкций, потому что это решение без Украины не может быть принято, а также существует много других разногласий, который препятствуют отправке зерна.


user, politeka.net

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