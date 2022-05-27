Мария Строева: «роSSийская пропаганда переплюнула все, что только можно. Дно пробивается каждый день»

Мария Строева: «роSSийская пропаганда переплюнула все, что только можно. Дно пробивается каждый день»

РоSSийская пропаганда пробивает дно, не придумывая ничего лучше, чем использовать надуманные символы.

Так белгородского мальчика Алешу, который каждый день приветствует роSSийских солдат, в интервью Василию Звереву и Роману Чайке в эфире «Утро Февраля» прокомментировала журналист Мария Строева.

«Бабушку они уже использовали. От старых к малым переходят. И что касается использования детей, самое паскудное во взрослых разборках, любых – от семейных до государственных, использовать детей. Там уже пионеры с галстуками пляшут, поп их крестит. Никакому Войновичу это не снилось даже, при том, что он провидец. И даже Стругацким. роSSийская пропаганда переплюнула все, что только можно. Дно пробивается каждый день», - заявила она.

Ранее в Белгородской области выпустили ограниченной серией тёмный шоколад «Алёшка», на обёртке которого нанесён мальчик Алёша из Белгородского района, прославившийся на всю страну тем, что воинским приветствием встречает роSSийских военнослужащих, проезжающих мимо его дома.


user, politeka.net

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