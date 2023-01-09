Пропаганда забрехалась: навіть у Росії не повірили в «удар відплати» за Макіївку – ISW

Російська влада і пропаганда поширювала інформацію про те, що російська армія помстилась за удар ЗСУ по скупченню російських мобілізованих у Макіївці в новорічну ніч і вдарила по ЗСУ в Краматорську. Та в це не повірили навіть російські воєнні блогери, а брехня тільки розізлила їх. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 8 січня.

Міноборони Росії оголосило, що російські війська провели «операцію у відповідь» проти українських сил за удар по Макіївці в новорічну ніч, внаслідок якого загинуло до 400 мобілізованих солдатів через провал російського командування та погану практику розведення особового складу. Міноборони Росії збрехало, що «удар відплати» був спрямований на тимчасові українські пункти дислокації в Краматорську та вбив понад 600 українських військовослужбовців.

«Ця заява неправдива – фінський журналіст побував на місці страйку в Краматорську 8 січня і зазначив, що він потрапив у порожню школу. Кілька російських мілблогерів негативно відреагували на це, сказавши, що Міноборони Росії часто подає брехливі заяви, та критикуючи російське військове керівництво за те, що воно вигадувало історію, щоб «помстилися» за удар у Макіївці, замість того, щоб покласти відповідальність за збитки на керівництво Росії», – йдеться у звіті ISW.