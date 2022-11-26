Російська пропаганда заплуталась у відверто геноцидних і менш войовничих закликах проти України – ISW
Кремль все ще має максималістські цілі у війні, але приховує їх для західних країн, інформує
Російська риторика про війну в Україні дуже заплутана і неоднорідна. Якщо на внутрішню авдиторію поширюють відверто геноцидні заклики щодо України, то для західної авдиторії вони дещо м’якші. Про це йдеться у
Там зауважили, що російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України. Наприклад, депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрєй Медвєдєв опублікував у своєму Telegram-каналі допис, в якому категорично заперечував існування української нації та закликав до повної «ліквідації української державності в її нинішньому вигляді».
«Ця риторика є відверто винищувальною, дегуманістичною та закликає до ведення геноцидної війни проти української держави та її народу», – прокоментували заяви політика аналітики ISW.