Російська пропаганда заплуталась у відверто геноцидних і менш войовничих закликах проти України – ISW

Кремль все ще має максималістські цілі у війні, але приховує їх для західних країн, інформує ZN.ua.

Російська пропаганда заплуталась у відверто геноцидних і менш войовничих закликах проти України – ISW
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Російська риторика про війну в Україні дуже заплутана і неоднорідна. Якщо на внутрішню авдиторію поширюють відверто геноцидні заклики щодо України, то для західної авдиторії вони дещо м’якші. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) за 23 листопада.

Там зауважили, що російські політики продовжують пропагувати відверто геноцидну риторику проти України. Наприклад, депутат Московської міської думи та прокремлівський журналіст Андрєй Медвєдєв опублікував у своєму Telegram-каналі допис, в якому категорично заперечував існування української нації та закликав до повної «ліквідації української державності в її нинішньому вигляді».

«Ця риторика є відверто винищувальною, дегуманістичною та закликає до ведення геноцидної війни проти української держави та її народу», – прокоментували заяви політика аналітики ISW.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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