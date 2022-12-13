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2022-12-13
Україні пообіцяли МІГ-29: як вони вплинуть на спроможності ЗСУ
Вони використовуються для ліквідації крилатих ракет та ракет типу "Калібр", інформує
© Укроборонпром
У Словаччині нещодавно заявили, що готові передати Україні винищувачі четвертого покоління МІГ-29. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ці борти можуть посилити протиповітряну оборону нашої країни та наступальні можливості ЗСУ.
"Сьогодні у нас є гостра потреба у винищувальній авіації, – заявив Коваленко
Він зауважив, що МІГ-29 використовуються для ліквідації крилатих ракет та ракет типу "Калібр", й загалом для захисту неба.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua