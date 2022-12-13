Україні пообіцяли МІГ-29: як вони вплинуть на спроможності ЗСУ

Вони використовуються для ліквідації крилатих ракет та ракет типу "Калібр", інформує ZN.ua.

Україні пообіцяли МІГ-29: як вони вплинуть на спроможності ЗСУ
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У Словаччині нещодавно заявили, що готові передати Україні винищувачі четвертого покоління МІГ-29. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ці борти можуть посилити протиповітряну оборону нашої країни та наступальні можливості ЗСУ.

"Сьогодні у нас є гостра потреба у винищувальній авіації, – заявив Коваленко в ефірі "24 каналу". – Найближчим часом очікувати F-16 і F-15 ми не можемо, тому можемо розраховувати виключно на пострадянський ресурс авіації".

Він зауважив, що МІГ-29 використовуються для ліквідації крилатих ракет та ракет типу "Калібр", й загалом для захисту неба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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