Україні пообіцяли МІГ-29: як вони вплинуть на спроможності ЗСУ

У Словаччині нещодавно заявили, що готові передати Україні винищувачі четвертого покоління МІГ-29. За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, ці борти можуть посилити протиповітряну оборону нашої країни та наступальні можливості ЗСУ.

"Сьогодні у нас є гостра потреба у винищувальній авіації, – заявив Коваленко в ефірі "24 каналу" . – Найближчим часом очікувати F-16 і F-15 ми не можемо, тому можемо розраховувати виключно на пострадянський ресурс авіації".

Він зауважив, що МІГ-29 використовуються для ліквідації крилатих ракет та ракет типу "Калібр", й загалом для захисту неба.