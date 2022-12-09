WP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в Європі

Російська дезінформація звинувачує українців в усьому: від підпалів і поширення хвороб до економічних проблем Європи, інформує ZN.ua.

WP: Пропаганда Росії намагається демонізувати біженців з України в Європі
© Ковальчук Віктор / УНІАН

Відео з випуску новин демонструвало стовп вогню в житловому кварталі десь у Німеччині. В наступному кадрі власник будинку плакав, даючи інтерв’ю серед руїн, які залишилися від його згорілого будинку. Титри внизу екрану пояснювали, що українські біженці розпалили багаття, випадково спаливши житло людей, які їх прихистили в Німеччині.

На відео був накладений логотип німецького таблоїду Bild. Його опублікували на невеликому каналі на YouTube, після чого поширили в Telegram, звідки його підхопили державні ЗМІ Росії. Зрештою, ролик поширився на кожну велику соціальну платформу. Але відео - фальшивка. Відео з абсолютно не пов'язаної з біженцями події використали, щоб створити фальшивий «репортаж» і виставити українських біженців як паліїв, які приносять шкоду щедрим німцям, - пише Washington Post.

«Поки російська армія обстрілює українські міста, кремлівські пропагандисти переслідують нову мету, а саме налаштувати європейців проти 7,8 мільйонів українських біженців», - пише видання нагадуючи, що потік людей з України став найбільшою хвилею в Європі з часів Другої світової війни.

Російська дезінформація намагається тиснути на давні больові точки Європи у ставленні до імміграції. Точно так само російські агенти маніпулювали соціальними платформами в США, щоб посіяти розкол навколо гострих соціальних проблем перед виборами президента в 2016 році.


Лесь Димань, ZN.ua





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