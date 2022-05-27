Пекин обвинил Блинкена в очернении Китая
Между США и Китаем уже давно напряженные отношения.
Министерство иностранных дел КНР заявило, что слова госсекретаря США Энтони Блинкена об угрозе Китая не соответствуют действительности, передает китайский телеканал
"В китайском МИД в пятницу заявили, что речь госсекретаря США Энтони Блинкена о политике в отношении Китая содержит ложную информацию, преувеличивает "китайскую угрозу", стала вмешательством во внутренние дела Китая и очерняет внутреннюю и внешнюю политику страны", - говорится в сообщении ссылкой на представителя китайского МИД Ван Вэньбиня.
Речь о выступлении Блинкена в организации Asia Society 26 мая, где он заявил, что Китай является единственной страной мира, которая и хочет изменить мировой порядок, и имеет ресурсы для этой задачи.