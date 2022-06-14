"У нас на руках кровь": Шварцнеггер эмоционально обвинил Европу в войне рф против Украины

"У нас на руках кровь": Шварцнеггер эмоционально обвинил Европу в войне рф против Украины

Арнольд Шварценеггер раскритиковал европейские страны за то, что они продолжают покупать нефть в россии.

"Мы все напуганы изображениями, которые каждый вечер видим в новостях. Но давайте здесь будем честными с собой. 1300 ракет, которые россия запустила в украинские города в течение первых двух месяцев войны, стоили 7,7 миллиарда евро. Сейчас это много.

Но в то же время Европа заплатила РоSSии 44 миллиарда евро за топливо. Конечно, россияне расстроены тем, что они теряют своих солдат, и такое количество техники, танков, самолетов и всего этого.

Но они говорят: «Эй, по крайней мере, мы не должны платить за эту войну. Европейцы нам посылают деньги. Они платят за войну".

Как ни посмотри, у нас на руках кровь, потому что мы финансируем войну. Мы должны перестать лгать себе. Сейчас мы имеем все необходимые технологии, чтобы оставить ископаемое топливо в прошлом», – сказал Шварценеггер.


Алексей Ионов, politeka.net





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