Украина обвинила подполковника РФ в нарушении законов и обычаев войны

Он и его подопечные задерживали и имитировали расстрелы мирных украинцев, информирует ZN.ua.

Украина обвинила подполковника РФ в нарушении законов и обычаев войны
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Прокуратура заочно объявила подозрение роSSийскому полковнику, который отдавал приказы имитировать расстрелы мирных жителей Конотопа Сумской области, сообщает Офис генерального прокурора.

"25 февраля 2022 на въезде в с. Вязовое военные РФ на организованном ими блокпосту остановили автомобиль. Применяя физическую силу, они задержали водителя и перевезли на сельскохозяйственное предприятие. Там подполковник, чтобы запугать задержанного, отдал подчиненным приказ якобы бы расстрелять его. Мужчину заставили раздеться до нижнего белья и держали его в течение 4-5 часов в наручниках рядом с черными полиэтиленовыми мешками, в которых, вероятно, находились тела", — говорится в сообщении Офиса генерального прокурора в среду.

Обвиняемый вместе со своими солдатами незаконно пересек государственную границу Украины в Сумской области.

Впоследствии, как уточняется в сообщении, роSSийские военные отпустили этого мужчину.

28 февраля, по информации прокуратуры, роSSийские военные по такой же схеме задержали еще двух местных жителей, развозивших хлеб.

"Подполковник приказал подчиненным надеть на них наручники и завязать глаза. Удерживали мужчин на том же предприятии. Задержанным, по указанию подполковника, систематически наносили удары прикладом оружия. При этом у них требовали данные о гражданских жителях Конотопа с проукраинской позицией, расположении военных ВСУ в Конотопе и местах хранения оружия. Только 2 марта 2022 задержанных отпустили", — информируют в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование проводится следователями Конотопского районного отдела полиции ГУ Нацполиции в Сумской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в Сумской области.


Александр Хребет, ZN.ua





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