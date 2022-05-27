Украинская телеведущая работает на рф и умалчивает войну: названо имя предательницы

Украинская телеведущая работает на рф и умалчивает войну: названо имя предательницы

Алина Доротюк отметила, что страна должна знать своих "недогероев".

Ведущая шоу "Зірковий шлях" Алина Доротюк назвала в Instagram-Сториз известную коллегу, которая после длительного периода жизни и работы в нашей стране, уехала в россию, а теперь молчит о кровопролитной войне, развязанной Кремлем.

В частности, Алина Доротюк отметила, что страна должна знать своих "недогероев" и вспомнила о телеведущей "Орла и Решки" Жанне Бадоевой.

"Госпожа Жанна Бадоева, имея огромную аудиторию, ни разу так и не сказала, кто на кого напал. А еще – она до сих пор работает на рашистский продакшн. И платит налоги на страну, из которой ежедневно прилетают ракеты и не только", – написала Доротюк.

Напомним, Жанна Бадоева прославилась в 2011 году благодаря тому, что стала ведущей программы "Орел и Решка" вместе со своим мужем Аланом Бадоевым. В 2012 году, после третьего сезона, она ушла из проекта.

С 2015 года перехала в рф и там работает, в том числе на роSSийских телеканалах, где ведет свои программы.


Александра Павленко, politeka.net

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