Названо дату наступної зустрічі у форматі Рамштайн

Наступна зустріч міністрів оборони країн-партнерів України, які допомагають у протистоянні російській агресії, відбудеться 20 січня у німецькому місті Рамштайн, повідомила пресслужба міністерства оборони Німеччини.

Повідомляється, що Крістін Ламбрехт провела розмову з міністром оборони Лойдом Остіном, основною темою якої була поточна ситуація в Україні та координація подальшого військового забезпечення супротиву України. Зокрема міністри обговорювали передачу анонсованого напередодні військового забезпечення, а також обговорили плани щодо майбутнього. Зокрема підготовку до зустрічі у Рамштайні, інформує ZN.ua .