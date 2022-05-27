Оккупанты застряли под Изюмом и роют третью линию обороны на юге: карта боевых действий 27 мая

В течение последних дней происходят ожесточенные бои на востоке Украины, в результате которых роSSийские оккупационные войска достигли частичного успеха за счет максимальной интенсивности штурма, однако украинская оборона остается эффективной. В то же время в южных оккупированных районах оккупанты уже строят третью линию обороны для защиты от контратак ВСУ, информирует Апостроф .

Об этом сообщают в Институте изучения войны (ISW).

РоSSийские оккупанты стремятся окружить Северодонецк и Лисичанск в ближайшие дни, используя большое количество личного состава и военной техники и получая временный успех. Украинские войска, в свою очередь, используют маневровую оборону. Вместе с этим, россияне безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи админграницы Харьковской и Донецкой областей.

Карта боевых действий на 27 мая по киевскому времени

Восток Украины

РоSSияне продолжают пытаться продвигаться к юго-востоку от Изюма до Славянска, атакуя Богородичное. Также оккупационные войска дополнительно нанесли артиллерийские, реактивные, минометные и танковые обстрелы Чеполь, Довехеньке, Курульку, Студенок — все населенные пункты к юго-востоку от Изюма в направлении Славянска. Такие наступательные действия свидетельствуют, что роSSийские войска надеются продолжить продвижение к границе и слиться с подразделениями вокруг Лимана.

РоSSийские оккупационные войска имеют целью захватить Северодонецк и Лисичанск. В это время украинские войска укрепили свои позиции в районе Золото-Орихов, где их оцепили россияне. Также оккупанты провели безуспешные операции в районе Донецка в районе Авдеевки и продолжали обстрелы к северу и северо-западу от Авдеевки.

Харьков



РоSSийские оккупационные войска сосредоточились на удержании своих позиций вокруг Харькова, также они проводили разведку и обстреливали украинские позиции, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ в этом районе. 26 мая оккупанты обстреляли центр Харькова и окрестные населенные пункты.

Юг Украины

Оккупанты сосредоточены на улучшении тактических позиций и укреплении оборонных рубежей на южной оси. РоSSийские войска создают третью линию обороны во временно оккупированной Херсонской области, чтобы отразить ожидаемые украинские контрнаступления.

В то же время, оккупационные войска пытаются продвинуться к административной границе Николаев-Херсон и 27 мая провели безуспешные штурмовые операции в районе Таврического и Николаевки. Также обстреляли районы Запорожской области и усилили группировку сил в районе Васильевки и Родов для возобновления наступления в направлениях Каменское, Орехов и Гуляполе посредством применения устаревших танков Т-62.