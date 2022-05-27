Германия призвала Путина провести переговоры с Украиной

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призвал Владимира Путина вывести роSSийские оккупационные войска с украинской земли и начать мирные переговоры с Украиной. Об этом сообщили немецкие СМИ .

Штайнмайер отметил, что война в Украине затрагивает миллионы человек из самых разных стран мира. Так, из-за того, что роSSийские оккупанты блокируют украинские морские порты, некоторым странам, особенно на Черном континенте, грозит голод без украинского зерна.

Президент ФРГ призвал Путина к личным переговорам с Зеленским, чтобы можно было прекратить войну.

Ранее Италия, Венгрия и Кипр выступили за проведение мирных переговоров Украины с Россией . Они призвали Евросоюз способствовать прекращению огня на украинской территории.

Напомним, переговоры между Украиной и Россией о выводе оккупационных роSSийских войск начались в конце февраля. В конце апреля они остановились из-за того, что оккупанты начали новое наступление на Донбассе и стало известно о преступлениях военных РФ в Киевской области.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина устроила оккупантам сеанс лечения имперской мании величия.