Несмотря на определенные успехи россиян, в целом оборона Украины остается эффективной – ISW

РоSSийские оккупационные войска за последние дни добились определенных успехов на востоке Украины, хотя в целом украинская оборона остается эффективной и продвижение россиян очень медленное. Такую оценку ситуации на фронте в Украине по состоянию на 26 мая дал Американский институт изучения войны ISW .

“В последние несколько дней роSSийские вооруженные силы достигли постоянного прогресса в ожесточенных боях на востоке Украины, хотя украинская оборона в целом остается эффективной, – отмечают аналитики ISW. – РоSSийские войска преуспели за прошедшую неделю, но их наступательные операции остаются медленными. РоSSийские силы сильно деградируют и постараются компенсировать дальнейшие потери”.

РоSSийские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границы Харьковской и Донецкой области.

Они продолжали постоянное продвижение вокруг Северодонецка и, вероятно, поставили себе за цель полностью окружить район Северодонецк – Лисичанск в ближайшие дни.

Также роSSийские войска продолжали упорно продвигаться на юг и запад от Попасной до Бахмута, но, по предположению ISW, темпы продвижения россиян, вероятно, будут замедляться, когда они будут приближаться к самому городу.

Сообщается также, что роSSийские войска в оккупированных районах южной оси готовят третью линию обороны, чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих контрнаступлений украинской армии.