Оборона Бахмута: до міста прибув командувач ССО

В Бахмут – місто-фортецю – прибув командувач ССО України, бригадний генерал Віктор Хоренко. Він ознайомився з обстановкою в районах виконання завдань, повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

«Всі підрозділи ССО України, залучені до оборони Бахмуту, чітко виконують поставлені завдання. Наші воїни безперервно працюють в надзвичайно тяжких умовах і роблять все, аби кількість сил противника зменшувалася щодня», - заявив Хоренко.

За його словами, в нинішніх умовах надзвичайно важливу роль грає комунікація та взаємодія усіх ланок, що входять до структури ССО України. Тож під час поїздки він опрацював низку насущних питань щодо забезпечення та організації роботи підрозділів ССО.