Зенітно-ракетна оборона росії деградує: ЗСУ отримали невелику перевагу над ворогом, деталі

Ми матимемо все більше шансів досягти військового паритету з противником.

Після успішної операції українськими ракетними та артилерійськими підрозділами ворог евакуював із Зміїного залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Їхня втеча означає, що військово-технічний паритет нарешті набувається. Таку думку озвучив військовий експерт Петро Черник в інтерв'ю "24 каналу".

Як зазначив Черник, поразка росіян на острові Зміїний свідчить про те, що військово-технічний (зокрема ракетний) паритет досягнуто. Водночас ракети того класу, які є в України, продемонстрували, що технічно вони на порядок вищі, ніж усі зенітні засоби росіян, які могли б їх збивати. Тому ЗСУ отримали невелику перевагу над ворогом.

"Це свідчить про те, що російський протиповітряний комплекс не виправдав себе у боротьбі зі справжньою якісною зброєю НАТО. Можна констатувати, що російська зенітно-ракетна оборона деградує", – заявив Черник.

Крім того, він наголосив, що чим більше Україна отримуватиме від союзників новітні комплекси такого та подібних класів – у нас буде дедалі більше шансів досягти військового паритету із противником.